La pagina Milf con Salvini è satirica ma i leghisti non se ne sono accorti

Il Fatto Quotidiano oggi racconta in un articolo di Tommaso Rodano la storia curiosa della pagina Milf con Salvini – Cucina marchigiana: nata per prendere per i fondelli il leghista e i suoi messaggi xenofobi, è frequentata da decine di migliaia di salviniani autentici, la grandissima maggioranza dei 63mila utenti iscritti. Commentano i contenuti finti, li condividono, li fanno propri, li rivendicano. L’acronimo MILF è di solito tratto dal linguaggio gergale anglo-americano composto dalle iniziali delle parole dell’espressione Mother I’d Like to Fuck, ma qui è sciolto in Mamme Italiane Libere e Felici con Salvini e la tecnica è quella solita dei troll: inviare un messaggio inviato e polemico sedendosi poi a godere le reazioni di chi non capisce la satira. Come in questo post che attribuisce a Lukaku cose ovviamente mai dette:

Il finto Salvini arringa i followers imitando lo stile (non ci vuole tanto) di Luca Morisi: “Cosa gli rispondiamo? ”. I commenti sono 468. Per lo più furibondi. Liliana di Tella:“Parti subito, non ti vogliamo. Sputi nel piatto dove hai mangiato più che bene!!!!”. Donatella Pasini è laconica: “Buon viaggio e felice non ritorno”. Remo Tranquilli è pragmatico: “Una volta sbarcati invece di lasciarli bighellonare in giro x l’Italia e nei centri di accoglienza, impariamo loro l’inglese almeno se ne vanno tutti in Inghilterra”. Attenzione, non è contro-satira: sono leghisti veri, i loro account Facebook non lasciano dubbi. Poi c’è il post in cui a Laura Boldrini viene dato della mistress e in cui si celebra il BDSM:

L’acronimo Bdsm è usato per indicare pratiche sessuali sadomaso (nelle quali la “mistress”è la donna dominatrice). Gli entusiasti salviniani, ignari, condividono a tutto spiano. Vittorio Soffiati commenta salomonico: “Ma perché poveretta…La politica è quella che la tiene in vita… Senza la troveremmo a girovagare per le strade senza meta e cervello…….”. NEI GIORNI di Sanremo la pagina “Milf”si scatena. Il bersaglio preferito è Roberto Benigni. Nel meme c’è un Salvini accigliato che mostra questo messaggio: “Denuncio Benigni per quello che ha detto a Sanremo? Condividi se vuoi che lo denunzio”. Risultato? 1285 condivisioni.

Leggi anche: L’appassionante saga di Lucia Borgonzoni senatrice o consigliera