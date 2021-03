Casaleggio e la sfida a Grillo: è l’inizio della scissione del M5S?

Davide Casaleggio annuncia per mercoledì 10 marzo la presentazione del manifesto “ControVento”: una vera e propria sfida a Grillo. E pentastellati e dissidenti si spaccano in una faida che ha il sapore di una scissione

Davide Casaleggio, che gestisce la piattaforma del M5S, annuncia per mercoledì 10 marzo la presentazione del manifesto “ControVento”: “Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l’immaginazione. Non è più tempo di tenere i sogni a terra. Non è più tempo di avere sogni moderati. E’ tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli”, il guanto di sfida lanciato da Rousseau sul Blog delle Stelle. È l’inizio della scissione? Spiega il Fatto:

E pare l’embrione di una sorta di scissione, di un nuovo movimento per recuperare i valori originari del M5S. Un dolore per il Garante, che pure ha fatto di tutto per evitare lo scontro finale tra il Movimento e Casaleggio. Invece è strappo, e tanti grillini corrono a chiedere di potersi cancellare da Rousseau, mentre il ministro Stefano Patuanelli è feroce: “Auguri a Rousseau, il M5S non va di bolina ma con il vento in poppa e con Conte”.

Come l’hanno presa i grillini? La faida sembra appena iniziata: “Mi pare chiaro che l’Associazione Rousseau abbia deciso di spiegare le vele e andare per conto suo. Buona fortuna!”, commenta su Twitter Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue della Camera, mentre la collega Federica Dieni prende atto “che Rousseau è diventato un partito con un proprio manifesto anche se avrebbe dovuto essere uno strumento del M5S finanziato da noi eletti. Credo che il nostro percorso insieme sia ufficialmente finito qui”. Nel M5S ora si contano amici e nemici e ci si chiede chi saranno i seguaci di Casaleggio. Il senatore espulso Elio Lannutti annuncia la sua adesione “convinta” al manifesto di Rousseau, “per rispetto e riconoscenza verso Gianroberto Casaleggio”. Il collega Nicola Morra si affida alle parole di Luis Sepulveda (“…vola solo chi osa farlo”), mentre Barbara Lezzi, altra senatrice espulsa, cita Lucio Dalla: “Navigando controvento non sai cosa troverai. Ma, se hai qualcosa dentro, capirai”.