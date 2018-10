Lo strano caso di Savona e del fondo speculativo

Ricordate la storia di Paolo Savona e del fondo Euklid? L’economista, all’epoca in cui era in corsa per il ministero dell’Economia, aveva annunciato di aver rinunciato alla carica di presidente dell’hedge fund nato nel 2014 e basato a Londra e imperniato sull’uso di tecnologie come l’intelligenza artificiale e il registro digitale Blockchain. Ma oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera ci racconta che le dimissioni non risultano ancora da nessuna parte:

Il ministro non nasconde di essere azionista della società, che controlla un fondo speculativo ed effettua anche scommesse ribassiste sui mercati. Come prevede la legge, nel sito della Presidenza del Consiglio un modulo ad hoc e la sua dichiarazione dei redditi indicano il possesso di quelle 50mila azioni, stimate al valore nominale di 56.355 euro (Savona denuncia poi in totale altri 1,3 milioni di euro custoditi in Svizzera, parte in una polizza e parte in un conto). .

La particolarità è che la carica di presidente, quella alla quale Savona ha rinunciato, nel diritto societario britannico non esiste. O meglio, non come in Italia. A Londra essa è determinata dalle regole interne dellasocietà e a Euklid il presidente dispone di un voto doppio, secondo le dichiarazioni depositate al registro delle imprese o Companies House.