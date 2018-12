Il catfight tra Saviano e Fusaro

Che Natale sarebbe senza un catfight tra Roberto Saviano e Diego Fusaro? Con la simpatia che gli è tipica, il docente dello IASSP nei giorni scorsi ha pubblicato una foto di Saviano tratta da un video con la didascalia: “Il bardo cosmopolita sorseggia il Domperignone natalizio”. Ma il filosofo che si faceva chiamare Didimo Chierico ha sbagliato obiettivo.

Come fa notare lo stesso Saviano, il frame pubblicato da Fusaro appartiene in realtà a questo video:

E Saviano maramaldeggia: “La macchietta Diego Fusaro posta un frame del mio video con i the JackaL in cui reggo un flûte e fa passare per champagne la famosa “pipì” di Gomorra-La Serie. Ma ancora qualcuno crede a questa caricatura?”. Fusaro comunque si sposa: qualche settimana fa ai microfoni di Radio 24 la futura signora Fusaro ha raccontato del loro incontro, avvenuto nel 2015 durante un’intervista, e dello sfinente corteggiamento subito per più di un anno, fino a che non ha capitolato e gli ha detto dì sì. Nel privato Fusaro, racconta Aurora, è come in pubblico: «Lui legge solo lo Hegel, solo quello dalla mattina alla sera, è un po’ noioso. E lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato».

