La deputata no vax Sara Cunial accusata di massoneria dai complottisti per un gesto con le mani

Chi di complotto ferisce di complotto perisce: deve saperlo bene la deputata Sara Cunial, ex 5Stelle e fondatrice del movimento “Vita”, nonché alfiera indiscussa delle più strampalate e assurde teorie no vax ai tempi del Covid e oggi vittima di accuse simili a quelle che per tanto tempo ha sostenuto e rivendicato. Anzi, le è andata pure peggio: Cunial è stata additata come infiltrata della massoneria, l’associazione esoterica che più di ogni altra secondo i complottisti custodisce le redini dei “poteri forti”, alla stregua di un Enrico Letta o di una Ursula von der Leyen qualsiasi.

Sara Cunial vittima dei complottisti per il gesto massonico del “Buon pastore”

Le accuse di massoneria si sono abbattute su Sara Cunial a causa di un fermo immagine immortalato durante un comizio in Piazza Duomo a Milano, in cui si vede l’ex pentastellata che incorcia i polsi sopra il petto con i palmi delle mani rivolti verso il corpo. Un gesto del tutto casuale catturato mentre Cunial stava applaudendo al pubblico, ma che i suoi (fantasiosi) seguaci non hanno potuto non cogliere, ricamandoci subito sopra varie e strampalate teorie.

L’accusa è che quello fosse niente meno che il segno massonico del Buon pastore che, come fa notare un utente di Facebook, è una delle mosse incluse nella preghiera del “rito scozzese di Kansas City”. Qualcosa di vergognoso e inaccettabile per i seguaci di Cunial, con qualcuno di loro che di fronte a tale evidenza commenta “io non vado a votare”. Anche perché è stato subito diffuso in rete un collage di foto che, oltre a Cunial, mostra pure il segretario dem Enrico Letta e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen fare lo stesso gesto del “Buon pastore”.

E via con la shitstorm nei confronti della loro paladina, che adesso viene vista come alta traditrice. “Si tratta del 18esimo grado della Massoneria di rito scozzese e dei Rosa Croce”, spiega una ragazza su Facebook. E pensare che Sara Cunial, le cui pagine social sono state sospese per “disinformazione”, adesso non può neanche difendersi.