Salvini su Conte: “Si crede Gesù, ma di Cristo ce n’è uno solo” | VIDEO

Matteo Salvini entra a gamba tesa nella querelle interna al Movimento cinque stelle. Il leader del carroccio davanti al Senato non risparmia sfilettate a Giuseppe Conte e al fondatore del partito. “Grillo l’ho incontrato solo una volta nella vita”, dice Salvini ai microfoni.

Molto più dure invece le parole sull’ex capo dell’esecutivo di cui faceva parte la Lega “Ho conosciuto due Conte, uno umile con cui poter lavorare in sintonia e rispetto – spiega il senatore leghista raccontando del governo che fu ridefinito gialloverde -. E poi un Conte che si è sentito Gesù Cristo. Ma di Gesù Cristo ne è nato uno nella Storia, per fortuna”.

Intanto in queste ore in casa pentastellata si rincorrono le notizie. Grande lavoro per i pontieri che provano a costruire una connessione tra le due personalità in burrasca, l’attesa è tutta rivolta verso Giuseppe Conte che sembra essere in una posizione di forza rispetto all’Elevato.