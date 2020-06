Matteo Salvini e «’sta mascherina malefica»

In questo video che risale al 14 giugno scorso possiamo ammirare la visita di Matteo Salvini a Tropea con due prerogative: il Capitano non ha ancora capito che la mascherina deve essere portata sopra il naso e non sotto e, soprattutto, a partire dal minuto 22,50, il leader della Lega se la toglie ed esclama “Madonna che caldo… ‘sta mascherina malefica…” mentre sta ancora scattando selfie con i fans.

Proprio ieri Salvini, parlando degli assembramenti a Napoli per festeggiare la vittoria della Coppa Italia, aveva detto: “Mi domando dov’era il Signor De Luca, quello che voleva usare il bazooka. Siccome hanno rotto le scatole a me per la distanza e la mascherina, qui c’erano molte migliaia di persone. Son contento per loro, ed è un bel segno per Napoli, ma non possono condannare Salvini. Io lascerei più libertà”. E già che c’è, se la prende.

