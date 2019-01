E Salvini rifiutò le slide preparate da Casalino

Durante la conferenza stampa sul reddito di cittadinanza c’è stato un divertente siparietto tra Rocco Casalino e il ministro Matteo Salvini, còlto dal senatore di Forza Italia Francesco Giro e raccontato oggi da Carmelo Lopapa su Repubblica:

Il senatore di Fi Giro posta la sequenza, inequivocabile. Sono passate da poco le 20, la giornata iniziata con il vertice di un’ora in prima mattinata tra i big del governo si è finalmente conclusa dodici ore dopo con il Consiglio dei ministri che in effetti vara il “decretone”. Quello delle misure-manifesto della maggioranza gialloverde. Il ministro del Lavoro ha fatto fuoco e fiamme nella riunione mattutina nello studio di Conte al cospetto di Salvini, Tria, Giorgetti, Castelli.

Il premier Conte e il vice Di Maio già ostentano davanti agli obiettivi e alle telecamere il cartello-spot con la scritta “reddito e quota cento”. Rocco Casalino resta di sasso quando prova a consegnarlo anche a Matteo Salvini e il leader della Lega, cravatta di un improbabile ciclamino, lo rifiuta. Lui ne sta mostrando un altro, c’è scritto solo “quota cento”. È quello il suo trofeo, l’altra roba non lo riguarda, non gli interessa, non lascia le sue impronte digitali.

Il retroscena termina con una profezia di Salvini sul reddito di cittadinanza:

Il decreto lo pretende subito, monco, imperfetto, con coperture ballerine, «purché ora». Il ministro dell’Interno – racconterà chi era presente – lo guarda senza proferire parola. Spiegherà meglio ai suoi nel pomeriggio: «Lasciamoli andare avanti, Luigi l’ha preteso. Non ce la faranno mai a vararlo per aprile, i centri per l’impiego sono in ritardo, ma a quel punto la responsabilità del flop sarà loro».