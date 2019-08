Siracusa, i fischi e la contestazione a Salvini

Il comizio di Matteo Salvini a Siracusa è stato funestato da fischi e contestazioni. Nonostante una folla adorante, si sono sentiti distintamente i cori “Buffone, Buffone” e i fischi durante l’intervento del Capitano persino nei video dei suoi sostenitori.

Uno dei presenti sostiene che sia stato alzato in più occasioni il volume della musica per coprire i fischi:

E anche nelle tante dirette dal palco si sentono distintamente i fischi:

La diretta sulla pagina di Salvini è stata interrotta in molte occasioni: secondo la pagina FB di Matteo – che continua a perdere fan dopo l’annuncio della rottura con il MoVimento 5 Stelle – a causa di problemi tecnici; secondo altri per evitare di far sentire i tanti fischi che arrivavano.

Ecco qui un altro video delle contestazioni:

Anche #siracusa si è dimostrata #antisalvini ! A parte un piccolo gruppo sotto palco, una intera piazza di “militanti” (così siamo stati definiti dal ministro). #legasalvini e #lascialolegato pic.twitter.com/SBVHHKv3Gu — Tati.in.Disasterland (@Tati_dsgn) August 12, 2019

