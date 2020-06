Salvini non scaricherà IMMUNI perché preferisce TikTok

Oggi in visita nelle Marche Matteo Salvini ha fatto sapere che lui non scaricherà IMMUNI e sconsiglia di farlo agli italiani perché “Gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione e la tutela della riservatezza dei loro dati: quindi, fino a che non ci sarà questa garanzia totale io non scarico assolutamente nulla”. In un’altra occasione Salvini ha spiegato meglio cosa intende: “Prima di mettere in mano il mio telefonino a qualcuno che non è certificato e che ha dei soci cinesi ci penso diciotto volte”, ha argomentato il Capitano riferendosi al fatto che Bending Spoons, la società milanese che ha sviluppato l’app, ha nella propria compagine societaria una quota di un investitore di Hong Kong. Il motivo, ha spiegato il leader della Lega, è che “la Cina non è una democrazia”. “Anzi”, ha continuato “se qualcuno deve spiegare qualcosa nel mondo è proprio a Pechino. Perché non hanno detto quello che stava accadendo e ora magari, coi soldi che hanno in tasca, pensano di venire a fare shopping in Italia. Quindi non solo non gli do i dati del mio telefonino ma vorrei tenerli lontani dalle aziende italiane”, ha concluso.

Il Capitano si riferisce a Nuo Capital, che è un socio di minoranza di Bending Spoons al pari dei figli di Berlusconi. Il fondo – ha scritto di recente il Sole 24 Ore – fa capo alla importante famiglia Pao di Hong Kong: “Nello specifico a Steven Chen, nipote di Sir Y.K. Pao, uno degli uomini d’affari cinesi più famosi che, negli anni ’50 del secolo scorso, arrivò a possedere la più grande flotta commerciale al mondo. Alla morte del fondatore nel 1991 l’immensa fortuna legata alla World Wide Shipping andò agli eredi. Nuo Capital non è altro che uno dei tanti rami di questo impero. Fondato nel 2016 e guidato di Tommaso Paoli (l’ex Banca Imi di Intesa Sanpaolo che è rappresentante legale della società che fa capo alla lussemburghese N.U.O., ndr) Nuo Capital opera soprattutto nel private equity investendo in aziende che hanno potenzialità di sbocco in Cina”. Non sfuggirà però che per intercettare il pubblico più giovane presso il quale la Lega non ha molto appeal il Capitano ha aperto di recente un account su TikTok, dove posta video come quello che vedete qui sopra. Nel gennaio scorso il Garante della Privacy ha spiegato che TikTok, di proprietà della ByteDance di Pechino, è finita varie volte sotto i riflettori per questioni di privacy anche negli Stati Uniti, dove non vedono di buon occhio il successo di un social network cinese. Ed è di pochi giorni fa la segnalazione della società di cybersicurezza CheckPoint relativa a una vulnerabilità che fino a poco fa avrebbe messo a rischio i dati sensibili degli iscritti (nome, cognome, email, ecc.) tramite malware. Ma Salvini può continuare ad aver paura di Immuni. In pratica come questo signore qui: