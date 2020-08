A Salvini non piace il sì al referendum sul taglio dei parlamentari

Giovanna Casadio su Repubblica spiega oggi che Matteo Salvini ha annunciato pubblicamente il sì al referendum sul taglio dei parlamentari, ma sotto sotto non sarebbe tanto convinto della decisione:

Mesi fa, con Roberto Calderoli in testa, la Lega ha fatto di tutto per strappare ai 5Stelle la bandiera del taglio delle poltrone. Adesso però la musica è cambiata. E Matteo Salvini deve ammettere di sentirsi uno e bino: ufficialmente per il SI al referendum sul taglio dei parlamentari, ma sperando che vinca 11 No. Ai suoi lo avrebbe anche detto: ci schieriamo per il Sl, ma non ci impegneremo in prima linea. Basso profilo, insomma, determinato anche dal fatto che le Camere con 345 parlamentari in meno prevedono up ridisegno dei collegi e questo metterà in difficoltà i leghisti proprio nella roccaforte del Nord, a quel punto con un drastico ridimensionamento degli eletti, e malumori a non finire. Ci sarebbero problemi nei collegi. Le dichiarazioni formali certo escludono defezioni leghiste dal SI, ma si aprono crepe inattese.