Padellaro, Salvini e i modi bruschi

Ieri Matteo Salvini si è alquanto risentito per un editoriale di Antonio Padellaro pubblicato sul Fatto Quotidiano in cui si sosteneva che il ministro dell’Interno andasse fermato “anche con modi bruschi”. Nel pezzo si scriveva:

MATTEO SALVINI non è un fascista. E neppure un assassino. Per quelle cose ci vuole talento. Salvini è l’uomo dalla biografia senza qualità che dopo lunghi anni di attesa nelle retrovie della politica, mentre cominciava a perdere i capelli si è chiesto ‘cosa farò da grande’. Così si è accorto che, grazie soprattutto a quelli che c’erano stati prima, si era formato nel Paese un lago sotterraneo che ribolliva di rabbia e di paura inespressa. Ha pensato che poteva essere uno straordinario business elettorale e ha cominciato a pompare in superficie grandi quantità di quella rabbia e di quella paura dicendo: ora che ci sono io, per gli untori che causano questa peste la pacchia è finita.