La faccia tosta di Salvini che che insinua che Lamorgese non abbia seguito le regole anti Covid

Salvini ha fatto gli auguri alla ministra Luciana Lamorgese positiva al Coronavvirus ma ha aggiunto: «Bisognerà chiarire se sia vero che abbia disubbidito alle disposizioni del suo stesso governo, andando in consiglio dei ministri senza attendere il risultato del test mettendo così a rischio la salute di altre persone. Il ministro che controlla e multa gli italiani che non rispettano le regole non può essere la prima a non rispettarle: in questo caso le dimissioni sarebbero dovute». In realtà Lamorgese non presentava sintomi e non era stata a contatto con positivi, per cui era presente al CdM anche se in attesa del test perché lei, esattamente come il leader della Lega, fa il tampone periodicamente (ogni dieci giorni). Anzi, racconta il Corriere, la ministra dell’Interno è molto precisa e prudente, anche oltre le regole:

«Sto bene, non ho sintomi, non avrei mai immaginato che potesse succedermi». Mentre lascia palazzo Chigi dopo aver appreso dal medico della polizia di essere positiva al Covid-19, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese parla con i suoi collaboratori al Viminale. È affranta: «Io che sono sempre stata attentissima, non capisco come sia possibile». Il protocollo che ha imposto al ministero dell’Interno è rigoroso: lei si sottopone al tampone molecolare ogni 15 giorni e lo fa anche a distanza più breve se ha in programma di vedere qualcuno. In ufficio tutti devono sempre indossare la mascherina e mantenere la distanza, in caso di contatti sospetti si rimane a casa. È capitato che qualche funzionario si sia ammalato e lei non ha voluto sentire ragioni rispetto al ritorno al lavoro. Aveva il tampone positivo ma era ormai asintomatico da dieci giorni, secondo la legge poteva uscire dall’isolamento. Lei ha detto di no: «Non importa, fino a quando il tampone non sarà negativo direi che è meglio non rientrare in presenza». Al Viminale moltissime riunioni si fanno a distanza, i vertici internazionali si seguono — quando è possibile — attraverso le piattaforme online. Se ci sono incontri istituzionali Lamorgese non rinuncia, ma fa il tampone prima e dopo. Lo stesso avviene con gli incontri all’estero

Invece Salvini che questa estate ha partecipato a un convegno al Senato senza mascherina, contro le regole, e ha recentemente pagato una multa per non aver indossato la mascherina a Benevento, non avendo seguito le regole, che non si è messo la mascherina neanche quando annusava pecorini all’interno di laboratori alimentari, da quale pulpito parla?