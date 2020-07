Ma Salvini la vuole o no la revoca di Autostrade?

Matteo Salvini ieri: “Il ministero vuole affidare ad Autostrade il nuovo Ponte di Genova, i 5Stelle cadono dalle nuvole. Eppure il governo ha già premiato Atlantia (=Benetton) prorogando di 2 anni le concessioni aeroportuali (tra cui quelle di Roma). Crimi se ne è accorto? Incapaci e chiacchieroni”. Matteo Salvini oggi a Radio Anch’io: “Sono i 5 stelle che da due anni non decidono cosa fare. È una scelta legale non politica. Io mi occupavo di mafia di droga e di immigrazione, il ministro dei trasporti era Toninelli e quello del consiglio era Conte. Se c’è un contratto questi non si annullano per simpatia, se ci sono mancanze si revoca altrimenti no. L’importante è che il governo faccia qualcosa, su tutti i temi più importanti”. E ancora: “Io mi auguro su Autostrade che il governo decida qualcosa perché c’è la Liguria sotto ostaggio”. E poi, sempre ieri, c’è Matteo Salvini su Twitter: “Confermata la concessione ad #Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5Stelle ridicoli e bugiardi, due anni di menzogne e tempo perso: #colpadisalvini anche questo???”. In tutto ciò, si noti, Salvini attacca il M5S e Conte su Autostrade (e ok, quello fa parte del suo copione politico) ma continua a non dire in nessun modo cosa farebbe lui con il dossier. In compenso i grillini come il deputato Luigi Iovino fanno girare questo video tratto da Diritto e Rovescio in cui Alessandro Morelli, presidente della Commissione Trasporti della Lega a Montecitorio, dice chiaramente che la Lega non è d’accordo con la revoca o la rescissione del contratto.

Intanto c’è chi, come il capo politico dei grillini Vito Crimi, dice: “Salvini, nostro collega di governo durante il primo governo Conte, oggi grida allo scandalo ma dovrebbe ricordarsi che ci ha impedito di giungere a un accordo per la revoca delle concessioni”. E nessuno lo smentisce. Ma allora la domanda sorge spontanea: Salvini la vuole o no la revoca di Autostrade? E se non la vuole perché non lo dice chiaramente? Perché questo gli farebbe perdere popolarità, forse?