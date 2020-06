Salvini in tv batte pure il Coronavirus

Il Fatto Quotidiano racconta oggi che Matteo Salvini è tornato ad occupare le televisioni italiane tanto da superare persino il tempo dedicato al Coronavirus. I dati AGCOM rielaborati oggi da Giandomenico Crapis dicono che il Capitano raccoglie nelle principali reti quasi nove ore di parlato, di gran lunga più del premier e tutti gli altri politici.

Salvini cresce del 40% rispetto ad aprile, a differenza degli altri leader, escluso Berlusconi, che scendono di parecchio. L’ex Cavaliere sale con oltre due ore di parlato, dopo un lungo periodo di silenzio. La sorpresa, scomparso l’indicibile Gallera, sono i due dem Stefano Bonaccini e Francesco Boccia, autentiche new entry del mese, un exploit evidentemente legato alle dispute Regioni-governo non sappiamo quanto replicabile in futuro.

Scivola invece Giorgia Meloni a poco più di tre ore di parlato, un record in negativo per la sorella d’Italia: ad aprile ad esempio le ore erano quasi il doppio, idem a gennaio. E con lei anche Di Maio e Renzi raccolgono tempi di parola inferiori rispetto ad aprile. IN PARTICOLARE, c’è da sottolineare che la primazia di Salvini trova il suo cluster di diffusione principale nei programmi extra tg delle varie testate: qui parla per otto ore e un quarto, mettendo tra sé e gli altri distanze abissali; Conte ad esempio gode della metà del suo tempo, la Meloni di un terzo, Di Maio di un quarto, Renzi di un quinto.