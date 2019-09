Salvini, c’è una notizia per te: il governo giallorosso non rappresenta la minoranza degli italiani

«I’ve got some bad news for you, sunshine», cantava non a caso proprio Roger Waters in In the flesh: e se Matteo Salvini ripete in coro con Giorgia Meloni che il governo è in minoranza in base ai sondaggi, ci sono invece sondaggi che lo smentiscono. Come quello di Demopolis ieri illustrato da Paolo Pagliaro a Otto e mezzo, il quale rivela che il governo Conte riceve la fiducia della maggioranza degli italiani (il 51%).

Un consenso che si riverbera in massima parte tra gli elettori del Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle, che lo apprezzano in ampia maggioranza.

E a dimostrazione del fatto che non c’è solo uno dei fondatori dei Pink Floyd a non apprezzarlo (non che Gilmour la pensi diversamente, eh?) c’è il consenso ai partiti, che vede sì la Lega ancora al primo posto…

Ma con una evidente caduta nelle preferenze degli italiani dopo la Crisi del Mojito che l’ha portato dagli altari del ministero alla polvere del Papeete:

Insomma, tutti i numeri delle rilevazioni demoscopiche di settembre – vi ricordate? si sosteneva che i sondaggi d’agosto non fossero buoni… – confermano quello che potremmo definire il trend del Papeete: da quando ha fatto cadere il governo la stella di Salvini si è offuscata.

Leggi anche: Gianluigi Paragone alla fine si astiene e non vota la sfiducia al governo Conte