Salvini e i rosiconi del Recovery Fund

Il Fatto Quotidiano oggi elenca in un articolo tutti i rosiconi del Recovery Fund, ovvero quelli che ieri hanno preso malissimo l’accordo al Consiglio Europeo sui 750 miliardi che ha portato all’Italia. Il primo in rassegna non poteva che essere il Capitano dopo la sua lisergica conferenza stampa:

La prima sintesi brutale è proprio di Salvini che lascia per un giorno la spiaggia e di mattina si presenta incravattato alla Camera insieme all ’economista Alberto Bagnai: “È una super fregatura”. L’i ntroduzione, forse ispirata ai fasti del Papeete, è molto sobria: “È stata u n’eurosbornia ”. Poi l’affondo: “È una resa mani e piedi alla Commissione, non c’è nessun regalo”, dice con fermezza. Ma il leader della Lega non si ferma qui: quello che è stato approvato è “un Super Mes ”. Qualunque cosa voglia dire. Salvini in testa ha una sola parola che ripete a macchinetta: “Prestito, prestito, pres tito”. Che, ovviamente, “andrà restituito” a prezzo di “ta – gli e sacrifici”, ovvero “l’eliminazione di Quota 100” e una nuova “tassa sulla casa”. Ma –conclude Salvini, che non mette mai limiti alla provvidenza – “non lo permetteremo: la Lega sarà il santo protettore degli italiani”.

AL SUO FIANCO il responsabile economico della Lega Bagnai che per tutta la giornata cannoneggia il governo, dipingendo Conte come il nuovo Leviatano che affama il popolo: “È una crudeltà nei confronti degli italiani – spiega – così si illudono che arriveranno 750 miliardi”. È lo stesso Bagnai che a metà maggio parlava, per la partita europea, di “somme irrisorie”, nella migliore delle ipotesi “30 miliardi per tre anni a partire dal prossimo” e comunque “non più di 100”, o è un omonimo? No, è proprio lui. A giugno, a Sono le Venti, Bagnai era lapidario: “Quando l’Europa inizierà a fare debito comune, lo ammetterò”. Ora che è successo, il senatore leghista non riesce a farsi una ragione dei 209 miliardi portati a casa dal governo: “Non è chiaro quanti

soldi andranno all’Italia ”, ripete smarrito per i corridoi di Palazzo Madama.