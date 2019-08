Salvini contestato anche a La Spezia

Contestazioni a La Spezia ancor prima dell’arrivo di Matteo Salvini, atteso questa sera per un comizio a una iniziativa della Lega. I manifestanti, controllati a vista dalla polizia in tenuta antisommossa all’ingresso di piazza Mentana, hanno urlato ‘Ladri’ e cantato ‘Bella ciao’. Oltre 300 i manifestanti che la polizia non fa avvicinare al luogo del comizio.

Ecco il comitato di accoglienza per Salvini preparato dagli amici spezzini. Nemmeno #LaSpezia si Lega! ❤️ Ormai ovunque va, dalla Sicilia alla Liguria, #Salvini viene contestato. “La pacchia è finita!” cit. pic.twitter.com/TmBCKf69iz — Daniele Cinà (@danielecina) August 14, 2019

Mentre proseguono sul palco gli interventi degli esponenti della Lega con i parlamentari Pucciarelli, Rixi, Viviani sul palco a La Spezia in attesa dell’arrivo di Matteo Salvini, continuano le contestazioni e aumenta il numero dei contestatori. ‘Siamo tutti antifascisti’ gridano dalla contestazione, tenuti a distanza dalla polizia, tra fischi che coprono le voci del palco. E’ stato esposto anche uno striscione con la scritta “Schettino e Salvini capitani coraggiosi”. Schettino era il comandante che causò il naufragio di Costa Concordia all’isola del Giglio. “Abbiamo dovuto aumentare il numero delle forze dell’ordine e non perché siamo noi i violenti. Sono loro i democratici? Mi fanno ridere”, ha detto la senatrice Pucciarelli riferendosi ai contestatori.

