Salvini, Ceccardi e il dramma delle piazze vuote in Toscana

Il Fatto Quotidiano racconta oggi della partenza flop del tour elettorale di Matteo Salvini e Susanna Ceccardi a causa delle piazze mezze vuote e segnala che in questi giorni gira una foto di Arezzo con poche decine di militanti. La foto è questa:

E a quanto pare descrive una situazione non idilliaca per la campagna della candidata alla Regione Toscana, tanto che il Capitano avrebbe deciso di cambiare location per le vacanze: niente Papeete.

Il programma è già scritto: Salvini farà almeno due settimane a Forte dei Marmi ad agosto. Al posto del Papeete, la base della campagna elettorale sarà tra l’Alpemare, lo stabilimento dell’amico Andrea Bocelli, e le “capanne” del Twiga a Marina di Pietrasanta della coppia Briatore-Santanchè. Qui Salvini aveva già alloggiato nel 2015 e l’anno scorso l’ex pasionaria berlusconiana, oggi in Fratelli d’Italia, lo aveva provocato dalla consolle: “Altro che Papeete” dice va sui social con tanto di cuffie e vestito pitonato rivolgendosi al leader del Carroccio. Quest ’anno sarà accontentata.

Anche perché la presenza stessa di Salvini ha messo in difficoltà altri candidati, tra cui proprio quello di Arezzo: