Matteo Salvini l’8 maggio scorso ha avuto la bella idea di pubblicare un video preso da Twitter in cui un cane portava a casa la spesa alla padrona. Con il tipico umorismo di chi è simpaticissimo di suo ma da quando ha i social merda manager ha fatto un ulteriore salto di qualità, il Capitano ha fatto anche una battutona sull’autocertificazione.

La figuraccia di Salvini con il video del cane che porta la spesa

Ma come al solito il diavolo ci mette sempre lo zampino nei diabolici piani del Capitano per fare due click sui social network. E così, anche se nessuno se lo aspettava, ecco presentarsi la padrona del cane con un messaggio a lui dedicato: “Ciao Matteo, come stai? Quello è il mio cane, si chiama Bradley. Tra le sue varie caratteristiche vorrei dirti che è molto buono, sempre contento, non ruba e ama qualsiasi persona, non importa chiunque esso sia. Mi auguro che tu possa diventare come Bradley un giorno. Ciao”.

E che Bradley sia il suo cane non c’è dubbio, visto che il video rubato da Salvini si trovava originamente proprio sul suo profilo: