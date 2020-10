E Salvini cambia idea un’altra volta sul lockdown (dalla mattina alla sera)

“Parlano di un nuovo lockdown, io farò di tutto per questo non ci sia, perché non avvenga”. Così Matteo Salvini parlava ieri nel corso di una diretta Facebook. In parlamento ieri ha detto che non c’è bisogno di un nuovo lockdown, mentre in mattinata aveva spiegato che se è necessario bisogna farlo

“Parlano di un nuovo lockdown, io farò di tutto per questo non ci sia, perché non avvenga”. Così Matteo Salvini parlava ieri nel corso di una diretta Facebook. In parlamento ieri ha detto che non c’è bisogno di un nuovo lockdown, mentre in mattinata aveva spiegato che se è necessario bisogna farlo. Il Fatto riassume tutte le giravolte di Salvini in un solo giorno: