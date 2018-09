Salvini annuncia i tagli alla sanità

Mentre il posto della ministra Giulia Grillo sembra sempre più traballante, Matteo Salvini rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui parla di tagli alla sanità.

Torniamo alle spese intelligenti. Nel centrodestra le contestano questo: il reddito di cittadinanza è una misura assistenziale.

«Il reddito di cittadinanza deve diventare un fattore di produttività. Fino ad oggi i centri per l’impiego sono stati centri per il disimpiego, contassi di successo pari a quello delle vecchie politiche per i rifugiati. Se il reddito, legato alla cittadinanza italiana, sarà un aiuto concreto alla professionalizzazione, ben venga. Un reddito per il reingresso nel mondo del lavoro fa parte del nostro programma di crescita».

Che differenza c’è tra pace fiscale e condono?

Oggi in spiaggia a Fregene in tanti mi hanno chiesto l’intervento sulle cartelle. La pace fiscale si rivolge a chi le dichiarazioni dei redditi le ha fatte, non a chi è sempre rimasto sommerso, e porta in cassa miliardi.