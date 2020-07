Il video di Salvini che a Bologna se ne frega dell’ordinanza anti Covid di Bonaccini

In questo video pubblicato sulla sua pagina facebook possiamo ammirare come Matteo Salvini se ne freghi dell’ordinanza varata nei giorni scorsi dal presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che prevede che il metro di distanziamento come misura di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19, vada misurato con la distanza che intercorre dalle rime buccali dei soggetti interessati, “ovvero da bocca a bocca”. E questo “in ogni contesto, sia in spazi al chiuso che all’aperto e caratterizzati da posizioni fisse e prestabilite”.

Circa un centinaio di persone si sono concentrate oggi in via Santa Margherita, in pieno centro a Bologna, per l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini che ha inaugurato un nuovo punto di ascolto del Carroccio in vista delle amministrative dell’anno prossimo. Prima del suo arrivo, si è era già radunato un buon numero di persone nella stretta area pedonale che collega la strada alla vicina piazza Galileo, dove si affaccia la nuova sede del Carroccio. Tanto che il consigliere regionale Michele Facci al microfono è stato costretto a raccomandare: “Mantenete le distanze di sicurezza, proprio ieri è uscita una nuova ordinanza di Bonaccini. E naturalmente, indossate le mascherine”. All’arrivo di Salvini, però, come riferisce l’agenzia di stampa DIRE, le scene sono state quelle consuete: selfie col leader leghista e tante pacche sulle spalle. Presente anche la senatrice Lucia Borgonzoni, che ha provato sia la corsa a sindaco sia Bologna sia a presidente dell’Emilia-Romagna alle ultime regionali. Perdendo in entrambe le occasioni. Questa volta però non sarà della partita. “Io non sarò candidata – ha messo in chiaro Borgonzoni- ma ci sarò in prima persona, perché è la mia città e ci tengo”.

