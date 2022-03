La Russia ha provato ad avvelenare i delegati ucraini durante gli incontri per i negoziati?

L’oligarca russo Roman Abramovich e i delegati negoziatori ucraini hanno ”manifestato sintomi di sospetto avvelenamento” dopo un incontro a Kyiv nelle settimane scorse. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate, secondo le quali l’ex patron del Chelsea avrebbe manifestato sintomi quali occhi rossi, lacrimazione dolorosa e desquamazione della pelle delle mani e del volto dopo l’incontro nella capitale ucraina. Una versione dei fatti confermata dal team investigativo con sede in Olanda Bellingcat, che ha detto di poter confermare che “tre membri della delegazione che si sono recati alle negoziazioni nella notte tra il 3 e il 4 marzo hanno avuto sintomi compatibili con l’avvelenamento con armi chimiche”. Il tweet di Bellingcat è stato rilanciato anche dallo staff di Alexei Navalny.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022