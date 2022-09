Romano La Russa smentisce la smentita di Fratelli d'Italia sul suo "saluto"

Il video era inequivocabile, rendendo comica la presa di posizione di Fratelli d’Italia che ha provato a smentire immagini che non potevano essere smentite. Ma a rendere ancor più paradossale la vicenda del saluto romano durante il funerale di Alberto Stabilini a Milano è la versione data dal protagonista di questa vicenda: Romano La Russa. L’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia – e fratello del senatore Ignazio – ha infatti smentito, a sua volta, quella nota stampa diffusa dal suo partito. Ovviamente non parla di “saluto romano”, ma di “saluto militare”.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Romano La Russa ha provato a smorzare le polemiche con queste parole:

“Si tratta di un rituale militare. Il presente è un saluto a braccio teso non c’entra niente con il saluto romano. O si fa o non si fa il presente, ma non è il saluto romano, è il presente che diamo da sempre ai nostri defunti da 60 anni a questa parte”.