L'assessore Romano La Russa, fratello di Ignazio, fa il saluto romano ad un funerale | VIDEO

Romano La Russa, neo assessore alla sicurezza della Regione Lombardia e fratello minore del meloniano Ignazio La Russa, è finito al centro delle polemiche a causa di un gesto fatto durante un funerale avvenuto lo scorso 19 settembre. In quell’occasione, si rendeva omaggio presso la chiesa di via Copernico a Milano ad Alberto Stabilini, militante della destra cittadina fin dagli anni ’70 e noto come “Pilotone”.

Saluti fascisti al funerale di Alberto Stabilini, ex militante del Fronte della Gioventù. Presente alle celebrazioni anche l’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa, che non si è sottratto al rituale fascista. #matrice pic.twitter.com/10BQlWMtRv — Alekos Prete (@AlekosPrete) September 20, 2022

Il saluto romano di Romano La Russa durante i funerali di Alberto Stabilini, Pd: “Chiediamo l’intervento del presidente Fontana”

Durante i funerali di Alberto Stabilini, un video ha immortalato Romano La Russa, anche lui in FdI come il fratello, nel compiere il gesto del saluto romano insieme ad altri. Si trattava del tradizionale saluto del “presente”, che si vede anche in occasione di altre commemorazioni di stampo neofascista, come quella che si tiene ogni anno per la morte di Sergio Ramelli, ucciso negli anni ‘70 da alcuni militanti di sinistra. Stabilini era piuttosto noto nell’ambiente: nel 1973 era stato fermato e portato in carcare (proprio insieme anche a Romano La Russa) per degli scontri in cui era stato ucciso l’agente Marino. I due, con altri sei, erano stati poco dopo rilasciati provvisoriamente.

Tra l’altro, il neo assessore La Russa junior aveva già fatto molto discutere qualche tempo fa, quando ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara parlò così dell’omosessualità: “I gay? Per quanto mi riguarda la maggior parte di loro sono malati, ma è una malattia da cui si può uscire. Possono essere curati”. Non aveva poi nascosto le sue nostalgie per il Ventennio: “È da idioti affermare che il fascismo è il male assoluto, mi farei uccidere piuttosto di dirlo. Non ho mai negato simpatie per il regime fascista, oggi più che mai”.

Dopo la diffusione del video del saluto romano del fratello di La Russa, il Pd ha chiesto l’intervento del presidente Fontana. “È un fatto molto grave, non degno di un’istituzione democratica come la Regione Lombardia, pertanto chiediamo all’assessore La Russa di dissociarsi pubblicamente. In caso questo non avvenisse, ci attendiamo che sia il presidente Fontana a censurare il gesto del suo assessore, senza costringerci a depositare in Consiglio una mozione di censura contro La Russa” ha dichiarato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fabio Pizzul in una nota.