Augusto Minzolini sul Giornale oggi racconta che Rocco Casalino ha – o sarebbe meglio dire “avrebbe”, vista la facilità di smentita dell’ex GF – definito il presidente del Consiglio di cui è portavoce “un vero e proprio Coniglio Mannaro”.

Rocco Casalino e Conte coniglio mannaro

La locuzione è famosa dai tempi della Prima Repubblica, quando ad essere soprannominato così era il leader della Democrazia Cristiana Arnaldo Forlani. L’iniziativa fu del giornalista Gianfranco Piazzesi e il nomignolo era tratto dal celebre romanzo di Riccardo Bacchelli “Il mulino del Po” e definiva così il personaggio di Giuseppe, «soprannominato “Coniglio mannaro” a causa del suo aspetto deforme e della sua assoluta, maniacale avidità, non ha mai voluto saperne di lavorare al mulino appassionandosi invece alla contabilità ed al commercio di granaglie». La locuzione, per Forlani, voleva invece significare la sua tendenza ad attaccare e diventare aggressivo soltanto nei confronti di chi non poteva difendersi o era in una situazione di difficoltà.

E proprio per questo in effetti la definizione, che sia stata data o meno dal suo portavoce, calza a pennello con la figura del sedicente Avvocato del Popolo: ha ingoiato per 14 mesi tutto da Salvini e si è svegliato soltanto quando quello ha deciso di sfiduciarlo. Oltretutto, lo ha fatto dopo averlo coperto sulla Diciotti, quando ha recitato il ruolo del palo insieme a Toninelli nei confronti delle responsabilità penali e politiche di Salvini.

Foto copertina da: Facebook

