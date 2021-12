Burioni e la risposta che si merita la “virologa” Diana Del Bufalo

Il virologo Roberto Burioni commenta ironicamente le parole dell’attrice Diana Del Bufalo, che aveva detto di non essersi vaccinata perché “sconsigliata” dal suo medico di base per via del suo “cuore ballerino”

Nel polverone sollevatosi contro Diana Del Bufalo dopo le sue parole su Instagram con cui spiegava di non essere vaccinata su consiglio del proprio medico di base a causa del suo “cuore ballerino” si inserisce anche Roberto Burioni. “Dopo Heather Parisi e Red Ronnie – ha scritto il medico immunologo e accademico – accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo”.

Dopo Heather Parisi e Red Ronnie accogliamo nel numero dei virologi italiani anche questa eminentissima collega, che ringrazio per l’autorevole contributo. https://t.co/9hZkevaPox — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 30, 2021

Roberto Burioni (e non solo) contro Diana Del Bufalo

La preoccupazione di esperti e giornalisti è che quanto detto dall’attrice possa portare le persone che la seguono (oltre un milione e mezzo si follower su Instagram, e 3mila a seguire la diretta “incriminata”, ndr) verso una cattiva informazione. Come spiegato dalle linee guida Aifa, le persone con “malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari” devono vaccinarsi perché in caso di contagio sono quelle più a rischio di una evoluzione grave della malattia. Il professor Giulio Stefanini, cardiologo dell’istituto Humanitas, ha precisato che “i pazienti con malattie cardiocircolatorie possono stare assolutamente tranquilli: il vaccino non ha nessun effetto negativo sulla patologia. Durante le fasi di sperimentazione dei vaccini sono stati infatti inclusi anche pazienti con patologie cardiocircolatorie ed è stata dimostrata l’efficacia e la sicurezza di questi vaccini”. Stesso discorso per chi soffre di ipertensione e aritmie. Più che il medico di base, a sconsigliare la vaccinazione a fronte di una patologia seria sono gli specialisti, ma non è il caso citato da Diana Del Bufalo, che in un’altra diretta ieri sera ha detto: “Ah il vaccino, ma vaffan**** il vaccino, non funziona, è deludente”.

Contro di lei anche la giornalista di Domani Selvaggia Lucarelli, che ha scritto: “Vittimismo e cattiva informazione, questo sì che è un mix potenzialmente letale, altro che vaccini. Le patologie per cui scatta l’esenzione dal vaccino sono pochissime. Vaccinano (tra gli altri) anche i cardiopatici e i malati oncologici, anzi, li vaccinano pure per primi perché sono pazienti fragili. Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie”.