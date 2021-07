Roberta Capua la tocca piano sugli egocentrismi social per la morte di Raffaella Carrà | VIDEO

La conduttrice di “Estate in Diretta”, su RaiUno, si scaglia contro chi ha utilizzato la notizia del decesso della cantante e presentatrice per “mettersi in mostra”

Ogni volta che, purtroppo, arriva la notizia di un decesso eccellente – che sia del mondo dello spettacolo, dello sport o della politica-, i social si riempiono di parole e omaggi da parte di fan e non solo. È accaduto anche con Raffaella Carrà che ha stretto tutta l’Italia (e non solo) in un lungo abbraccio. Molti pensieri dedicati alla cantante e presentatrice che, però, a volte sono trascesi in puro egocentrismo. Lo abbiamo visto – con risvolti polemici – con il post pubblicato da Barbara D’Urso, ma anche con quella doppia assurda domanda fatta da Mario Adinolfi sul luogo della morte del “Caschetto biondo” più famoso del nostro Paese. E anche contro tutto questo, Roberta Capua ha voluto esprimere il suo pensiero.

Roberta Capua non le manda a dire dopo la morte di #RaffaellaCarrà: “Mi ha colpito l’egocentrismo di chi sui social ha utilizzato questo evento per mettersi in mostra”. E ha ragione. #EstateInDiretta pic.twitter.com/o3O1Ygmmvt — Ivan Buratti (@ivanburatti) July 6, 2021

Roberta Capua la tocca piano sugli egocentrismi social per la morte di Raffaella Carrà

Nel corso dei primi istanti della trasmissione “Estate in diretta”, andata in onda ieri pomeriggio su RaiUno, la co-conduttrice ha voluto rimarcare la sua distanza da questa moda smielata moda social: “Un po’ mi ha colpito anche un po’ l’egocentrismo che ho visto sui social di tante persone che hanno utilizzato questo evento per mettersi in mostra. Di questo un po’ mi dispiace”. Non ha fatto, come Giuseppe Conte all’epoca dei dissidi con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nomi e cognomi. Basta, però, fare un rapido giro sui social per capire come questo suo messaggio fosse rivolto a un’ampia platea del mondo dello spettacolo che ha sì voluto ricordare Raffaella Carrà, ma ha anche personalizzato il suo decesso con tecniche tipiche dell’egocentrismo social.

