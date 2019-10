Il video della rissa verbale tra Sgarbi e il deputato di FI

In questo video pubblicato su Twitter da Massimo Baroni del MoVimento 5 Stelle possiamo ammirare la rissa verbale tra Vittorio Sgarbi (Misto) e Federico Mollicone (FdI) nel corso degli interventi seguiti all’audizione del ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, in commissione Istruzione e Cultura di Senato e Camera. Ad accendere lo scontro, nella sala del Mappamondo a Montecitorio, la contestazione da parte del deputato di Fratelli d’Italia sul prestito dell’Uomo vitruviano di Leonardo al Louvre di Parigi. Parole non condivise da Sgarbi che lo ha interrotto inveendo: “Non rompere il caz…, non capisci niente, incompetente!”. Mollicone da parte sua ha risposto piccato: “Sei patetico, prenditi un sedativo prima delle sedute!”. A quel punto, il presidente della commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo (M5s), ha dovuto sospendere la seduta per qualche minuto.

Subito dopo la scena è continuata: in pochi secondi, il critico d’arte ha inondato Mollicone di improperi: “Ladro! Capra! Picchiatore fascista! Picchia tua madre fascistello del cazzo!”, ha detto in un crescendo di tensione che ha visto i due deputati venire alle mani, bloccati a stento dai colleghi.

Leggi anche: Salvini è fatto così: prima non paga gli straordinari ai poliziotti e poi propone il 5×1000 alla Polizia