Rignano apre le porte a CasaPound nel giorno della Memoria

Un incontro elettorale il 27 gennaio, giorno della memoria. Succede a Rignano, dove il sindaco Fabio Di Lorenzi ha concesso la sala consiliare ai “fascisti del terzo millennio” per un incontro elettorale. Racconta la storia oggi Repubblica Roma:

Una scelta fatta forse per distrazione, forse per ignavia. Ma comunque difesa dal sindaco. «L’aula è sempre stata data a tutte le forze politiche, non si poteva fare eccezione per CasaPound, che oltretutto corre alle elezioni» spiega ai suoi, negandosi al resto del mondo. Ma la protesta monta: «È uno scempio della nostra storia e dei valori in cui crediamo», tuona Rocco Maugliani, segretario del Pd provinciale che a Rignano esprime il vicesindaco. «Noi ci dissociamo e chiediamo la revoca della sala, altrimenti la giunta rischia». Per rimediare restano solo 48 ore.