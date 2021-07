La brutale aggressione dei “tifosi” al rider di Cagliari | VIDEO

Alessandro Ghiani è il rider 51enne di Cagliari aggredito durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale, l’uomo ha voluto raccontare anche tutta la solidarietà ricevuta dai presenti in quei momenti

Il video del rider a Cagliari aggredito durante i festeggiamenti per la vittoria di Italia-Spagna è diventato virale. Alessandro Ghiani è un cinquantunenne che la sera della semifinale degli Europei era impegnato nell’effettuare una consegna quando un gruppo di ragazzini lo ha aggredito e colpito, più volte. L’Unione Sarda è riuscita a raccogliere direttamente le sue parole. L’uomo ha raccontato che i suoi aggressori non lo hanno colpito sul volto, ma “solo” sul casco. Fino a quel momento credeva di potersi riuscire a divincolare, fin quando uno dei giovani aggressori non ha colpito la ruota del suo motorino costringendolo ad una rovinosa caduta.

Sul quotidiano isolano Alessandro Ghiani, il rider, ha spiegato che i ragazzi forse volevano fare una bravata. O forse erano solo affamati. Quale che fosse il motivo hanno provato a togliergli le pizze dal bauletto, se non fosse che l’uomo stava trasportando solo delle birre. Ecco il video dell’aggressione del rider condiviso dall’ex calciatore Claudio Marchisio:

In questo video la risposta alla domanda: una persona può essere un perdente anche quando la propria nazionale sul campo vince ogni partita?

La risposta… ovviamente si!

Tutta la mia solidarietà al povero rider.

🤞😔🤬 pic.twitter.com/uIluxLsflx — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 8, 2021

Il rider aggredito in Sardegna, una storia di violenza e solidarietà

Non solo però il vile gesto dell’aggressione. L’uomo ha raccontato che in quei momenti concitati non ci sono stati solo i suoi aggressori intorno a lui, ma altrettante persone che erano lì in piazza per festeggiare e sono intervenute vedendo l’uomo in difficoltà. Alcuni si sarebbero addirittura offerti di restituirgli i soldi delle pizze, convinti che l’uomo fosse stato derubato.

Poi l’intervento del sindaco e la chiamata. Alessandro Ghiani, venerdì 9 luglio sarà ospite del primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu. Il 51enne ci ha tenuto a sottolineare che in ogni caso, nonostante la brutta vicenda, è stato circondato di affetto da tutte le persone presenti.