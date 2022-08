Il rapper Rhove ne combina un’altra: si lancia sul pubblico e fa infuriare i buttafuori | VIDEO

Il rapper Rhove, che aveva fatto molto parlare di sé per aver interrotto un suo concerto accusando il pubblico di “saltare poco”, è tornato a combinarne una delle sue. Tutto è avvenuto durante un live a Taranto, quando Rhove, in preda a uno dei suoi momenti di pura follia, si è lanciato sul pubblico facendosi trascinare dalla folla e scatenando la reazione rabbiosa dei buttafuori, che a seguito del “salto” si sono trovati in comprensibile difficoltà nel gestire la sicurezza del locale. Da qui, la decisione degli uomini della security di interrompere momentaneamente il live.

Rhove ovviamente non l’ha presa bene, ma, dopo un duro scontro verbale coi buttafuori testimoniato da alcuni video diffusi sui social, ha dovuto incassare e accettare la decisione.



Tutte le polemiche scatenate dai live di Rhove

Quella che si è scatenata dopo il live a Taranto non è certo la prima polemica che coinvolge Rhove. Appena qualche giorno fa, il polverone si era sollevato per quanto avvenuto durante il concerto del cantante a Porto Cesareo, quando Rhove aveva spinto una ragazza in acqua e poi poco dopo aveva detto: “Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina”. In tanti avevano criticato l’episodio e lui si era giustificato dicendo, sui suoi social, che si era trattato di uno scherzo. Ma i più non l’avevano presa bene.

Poi ancora l’episodio più noto, quando Rhove, dopo aver smesso di cantare perché il pubblico era secondo lui poco partecipativo, aveva preso il microfono per apostrofare i suoi fan in questo modo: