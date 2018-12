Le restituzioni nel M5S sono ancora un problema

Il piano per le restituzioni degli stipendi nel MoVimento 5 Stelle fa acqua. E il Fatto Quotidiano in un articolo di Luca De Carolis dà conto di pensieri e parole di senatori e deputati grillini piuttosto avvelenati con Casaleggio:

In base al regolamento attuale, ogni parlamentare può tenere un’indennità massimo di 3250 euro mensili, più 3mila euro per vitto, alloggio e spostamenti, che scendono a 2mila euro per i residenti in provincia di Roma. Poi invece ci sono 300 euro da destinare obbligatoriamente ogni mese allapiattaforma webRousseau,quella gestita da Casaleggio.

E DA QUI si passa alle altre spese: dagli stipendi per i collaboratori ai soldi per gli eventi sui territori. Tutto ciò che non viene speso va restituito (anche se con tempi larghi). E soprattutto, le uscite vanno giustificate con gli scontrini, una per una. Con una regola di fondo: ogni mese bisogna mettere da parte per le restituzioni almeno 2mila euro (i soldi si versano ad ogni trimestre). Però i parlamentari sono inquieti, per norme che vivono come una gabbia. E un big lo dice dritto: “A Casaleggio era stato chiesto di rendere le cose più semplici ma non ha ascoltato…”.