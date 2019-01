Repubblica e l’ultim’ora di Di Maio ricoverato

Luigi Di Maio va all’attacco di Repubblica su Facebook perché, sostiene, il quotidiano ha scritto che il vicepresidente del Consiglio è stato ricoverato al Gemelli:

Poco fa Repubblica ha messo in prima pagina un flash che mi voleva ricoverato al Gemelli. Ovviamente smentisco l’ennesima bufala di questo giornale. Sto benissimo! Anche se ora mi tocca fare gli scongiuri 🤣 Bastava guardare i miei social per vedere che sono ad Alleghe in Veneto assieme ai cittadini che sono stati colpiti dall’alluvione. Che serietà è pubblicare notizie non verificate? Questo è il livello dell’informazione italiana. Mi hanno chiamato amici e parenti preoccupati perché hanno visto la notizia che non è stata neppure rettificata. Ovviamente ho detto loro che è meglio non credere ai giornali di questi tempi, ma verificare direttamente sui miei social 😏

Il problema è che il 31 marzo scorso Di Maio è stato davvero ricoverato al Gemelli e la notizia venne data all’epoca anche da Repubblica.

Può essere che sia tornato a circolare un falso stamp dell’epoca?

Di Maio ricoverato al Gemelli di Roma

In realtà l’orario che si legge sulla foto è 17,29 mentre all’epoca la notizia uscì alle 18,44 (la prima fonte a batterla fu l’agenzia di stampa ANSA).

Quindi non si tratta di una vecchia notizia di Repubblica che è rientrata in circolo. In più, il fatto che si legga la categoria “economia” nella foto circolata si accorda con la notizia in apertura attualmente sul quotidiano online. Dopo la pubblicazione di questo articolo, fonti interne del quotidiano ci confermano che si è trattato di un “errore tecnico di pochi secondi”.

Qualche giorno fa Salvini era stato invece dato per morto da Lastampatv.it, sito fake che imita La Stampa.

EDIT: Repubblica su Twitter ammette l’errore e si scusa: