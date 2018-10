Report, la puntata sulla Juve e la ‘ndrangheta

Oggi andrà in onda la prima puntata di Report della stagione 2018/2019, che aprirà con un’inchiesta sui rapporti tra Juventus, ultras e ‘ndrangheta. Sul Fatto di oggi Andrea Giambartolomei fa il punto sulla conclusione del processo Alto Piemonte:

La Corte d’appello di Torino ha da poco depositato le motivazioni della sentenza “Alto Piemonte” con cui ha condannato per associazione mafiosa Saverio Dominello e il figlio Rocco mentre Fabio Germani, ex ultras con ottimi agganci nella società e con alcuni campioni, ha ottenuto una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa.

Aveva messo in contatto Dominello Jr con il club e quest’ultimo chiedeva favori all’ex direttore generale Beppe Marotta, come biglietti e un provino per il figlio di un malavitoso: “La società –è scritto nelle motivazioni –era ben disposta a fornire ai gruppi ultras cospicue quote di biglietti e abbonamenti perché li rivendessero, ottenendo in contropartita l’impegno a non porre in essere azioni violente per spartirsi l’affare. Dominello garantiva l’equilibrio grazie alla sua ‘influenza ’”. Nessun uomo della Juve fu indagato.

La Corte federale d’appello della Figc, invece, aveva ridotto l’inibizione di Andrea Agnelli (aumentando però la multa a 100mila euro) e l’ex direttore commerciale Francesco Calvo, ora alla Roma, aveva ottenuto un’inibizione di un anno e 20mila euro di multa. Avevano violato il divieto di sostenere le tifoserie e cedere biglietti.

Salvi due funzionari del club in contatto con Germani e Dominello, il security manager Alessandro D’Angelo e il responsabile della biglietteria Stefano Merulla. L’accusa del procuratore Figc Giuseppe Pecoraro, per il quale Agnelli aveva avuto “incontri con la malavita organizzata e della tifoseria ultras”, venne smontata.