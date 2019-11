Renzi vuole Mara Carfagna in Italia Viva, ma Maria Elena Boschi…

Matteo Renzi vuole Mara Carfagna per il progetto Forza Italia Viva e ieri lo ha detto pubblicamente. Ma Maria Elena Boschi non è entusiasta dell’idea. Lo racconta oggi Wanda Marra sul Fatto, registrando anche le perplessità della leader di Forza Italia al riguardo

“Io gliel’ho chiesto anche due giorni fa a Mara di venire con noi. Per ora non la convinco”, confessa Matteo agli amici. Perché oltre alle valutazioni politiche degli azzurri critici –per la serie: conviene andare in Italia Viva? E se sì, quando e come farlo per contare di più? In caso di voto anticipato, Renzi può garantire un seggio? E ha senso fare da stampella a questo governo o a uno simile? –ci sono pure le questioni personali.

In questo caso, una guerra tra donne: quando la Boschi è diventata capogruppo alla Camera, il commento di Mara è stato: “Perché dovrei andare in un partito in cui potere e visibilità sono tutti per un’altra?”. Dal canto suo Maria Elena non è affatto entusiasta all’idea di accogliere Mara, una che può decisamente farle ombra.