Renzi torna a pensare di candidarsi segretario del PD?

Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera oggi racconta in un retroscena le intenzioni di Matteo Renzi, dopo l’annuncio che il congresso del Partito Democratico si terrà prima delle elezioni europee, fattore che potrebbe sbarrare la strada all’ex premier, il quale starebbe invece pensando di ricandidarsi alla guida del partito:

Ufficialmente Renzi nega in maniera recisa di avere questa intenzione e agli amici, per schermirsi, dice: «So bene di non essere spendibile almeno fino al…2024!». Però poi aggiunge: «Se non vinciamo noi il Pd è morto». Perché, come spiega un renziano d’alto rango, «Matteo è convinto che non esista un leader diverso da lui per il Pd». Per questo la dichiarazione di Martina lo ha messo in allarme. L’ex premier punta a quell’obiettivo ma vuole arrivarci secondo la sua tabella di marcia.

E perciò i renziani stanno facendo un gran pressing per convincerlo a fare il passo finale non solo dopo le europee, ma comunque. «Se si candidasse Matteo io lo rivoterei subito», ha ammesso qualche giorno fa Maria Elena Boschi. Mentre Davide Faraone confidava: «Io spero che Renzi si candidi anche se facciamo il Congresso prima delle elezioni europee». E Luciano Nobili, che guida l’area che sostiene l’ex segretario a Roma e nel Lazio, spiega: «Secondo me è un’ipotesi da non escludere, soprattutto se, come penso, alla fine il Congresso si terrà dopo le elezioni europee».