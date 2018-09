Renzi pensa a candidarsi segretario del PD?

Goffredo De Marchis su Repubblica oggi racconta che Matteo Renzi si sta preparando per il congresso del Partito Democratico con una due giorni a Salsomaggiore per anticipare la Leopolda e con un’idea: quella di ricandidarsi alla guida del PD.

«Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire», dice Jep Gambardella. In realtà il primo obiettivo della corrente somiglia alla filosofia del protagonista della Grande Bellezza, anche fa parte del gioco politico. Evitare il congresso. Niente primarie, niente conta. Rimane segretario Maurizio Martina, poi si vede. Così vengono salvati gli equilibri attuali. Ma è un’impresa quasi impossibile.

La macchina è partita, nessuno capirebbe una marcia indietro. Per colpire il bersaglio comunque occorre far sentire il proprio peso, la propria forza. Prima che venga svuotata dagli avversari. Senza candidato o, peggio ancora, con tanti potenziali candidati buttati lì nella mischia quotidiana, i renziani rischiano di diventare un esercito in rotta. Perciò serve un segnale. Non si poteva aspettare l’appuntamento della Leopolda, che per tradizione è aperto, non di partito.