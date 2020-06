Renzi e il patto con PD e M5S per governare fino al 2023

In un’intervista rilasciata a Concetto Vecchio su Repubblica Matteo Renzi annuncia un patto con il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle per governare fino al 2023, eleggendo quindi anche il presidente della Repubblica ed “evitare un Orbàn al Colle”:

Ma lei cosa vuole fare da grande? Ha fatto nascere questo governo e poi ha dato l’impressione di metterlo sotto tutela.

«Sono un uomo fortunato. Ho già fatto tutto, in politica. Posso permettermi il lusso della libertà e di dire ciò che serve al Paese, non ciò che serve a me. Questo governo è nato per rispondere alla follia dei pieni poteri di Salvini. Rivendico quella mossa del cavallo: ho perso punti nei sondaggi ma credo di aver fatto bene all’Italia. Quanto a noi: Italia viva è come una start up che macina idee. Mi sembra che Conte l’abbia capito. Nelle ultime settimane, grazie al lavoro dei nostri parlamentari, ci sono stati molti incontri e si è aperta una fase nuova. Ora bisogna fare un doppio salto ulteriore».

A cosa pensa?

«Da un lato concretizzare la massa di risorse annunciata nelle dirette Facebook ma non arrivate ai cittadini. Dall’altro sostenere la maggioranza per arrivare al 2023, eleggendo il Presidente della Repubblica europeista e filo atlantico».