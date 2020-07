«Regione Lombardia fa cassa con le donazioni dei cittadini e chiede soldi allo Stato per l’ospedale in Fiera»

Il Partito Democratico di Milano va all’attacco della Regione Lombardia sulla gestione «poco trasparente» dei fondi arrivati dai versamenti «generosi» dei lombardi durante le settimane più buie dell’emergenza sanitaria. Spiega oggi il Corriere della Sera di Milano:

«Complessivamente sono stati incassati poco meno di 205 milioni di euro — spiegano il capogruppo del pd al Pirellone Fabio Pizzul e i consiglieri Carmela Rozza e Carlo Borghetti —e 25 milioni dei quasi 53 finiti direttamente al conto della Regione, avevano come destinazione prescelta dal donatore l’ospedale realizzato al Portello. Ma la Regione avanza richieste di rimborso al governo anche per quella struttura: 7 milioni di euro per l’acquisto dei macchinari». Inoltre, sottolineano i tre consiglieri dem, nell’assestamento al Bilancio 2020, in approvazione la prossima settimana, c’è una modifica che stabilisce che i proventi delle donazioni possano essere utilizzati «per fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell’emergenza».