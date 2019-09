Il reddito di residenza in Sardegna

Dopo il Molise tocca alla Sardegna dare il via al reddito di residenza. L’amministrazione comunale di Villasalto, che attualmente conta meno di mille abitanti, ha deciso di dare 700 euro al mese a ogni famiglia con figlio minorenne che si trasferisce: il sussidio dura un massimo di cinque anni. Racconta Italia Oggi:

Il sindaco di Villasalto è Paolo Maxia, eletto nel 2016 con una lista civica. È stata la sua giunta, con un primo bando che sarà reso pubblico entro il 31 ottobre, a introdurre il reddito di residenza. Con l’importo mensile che, da 700 euro per i nuclei familiari composti da tre persone, scenderà a 500 per i single e le coppie, con un incremento già previsto in caso di nascita di un figlio.

Gli uffici comunali, sulla pagina di Facebook di Villasalto, hanno parlato di «misura unica nel suo genere che sta per essere lanciata dall’amministrazione. L’iniziativa intende fronteggiare lo spopolamento e dare luogo ad alcune iniziative che contrastino la diminuzione degli abitanti, l’invecchiamento della popolazione e il rischio di perdita di altri servizi pubblici per dare avvio a un’inversione della tendenza attuale, creando aspettative positive per il trend demografico e per l’economia villasaltese».