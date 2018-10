Perché non ci sono i tempi per il reddito di cittadinanza

Alberto Orioli sul Sole 24 Ore di oggi evidenzia cinque punti “da chiarire” sul reddito di cittadinanza. Ne evidenziamo un paio: la prima è la soglia di 780 euro, che rischia di spiazzare il mercato delle retribuzioni contrattuali:

L’aver scelto la soglia di 780 euro aumentabili, a seconda del carico familiare, (può arrivare anche a oltre 1.300 euro) rischia di spiazzare il mercato delle retribuzioni contrattuali. In genere infatti l’ammontare del contributo anti-povertà è della metà del valore dei minimi contrattuali (in Germania è di poco più di 400 euro, in Grecia, altro Paese con questo tipo di ammortizzatore, è di base 100 euro per famiglia). In Italia la soglia di povertà assoluta per un single è a 817,56 euro mensili in una grande città del Nord e 733,09 se in un piccolo comune.

L’eventuale assegno di assistenza sociale deve anche tenere conto che, ad esempio, un primo livello del commercio guadagna 1.283 euro mensili lorde e un primo livello nel settore metalmeccanico 1.310. L’Alleanza contro la povertà, l’organizzazione che più di tutte si è battuta per il welfare di assistenza, più volte ha segnalato la necessità di portare l’attuale assegno del Rei da 206 a 396 euro mensili: la scelta del governo gialloverde va ben oltre ogni più rosea aspettativa anche dei “lobbisti degli ultimi”. Del resto può contare anche su uno stanziamento già previsto in bilancio dal precedente Esecutivo di oltre due miliardi per quest’anno e di 2,5 per il prossimo (diventano 2,7 dal 2020).