"Santo cielo, ancora qui?", la strana accoglienza di Re Carlo III alla premier Liz Truss | VIDEO

L’etichetta reale e le regole del bon ton sono andate perdute. Nel corso dell’incontro settimanale a Buckingham Palace, il nuovo Re Carlo III non ha accolto nei migliori dei modi la premier britannica Liz Truss. Il monarca, che ha preso le redini del Regno Unito dopo la morte della Regina Elisabetta, si è – infatti – lasciato andare in un commento sconfortato quando ha visto entrare dalla porta la prima ministra.

NEW VIDEO: King Charles holds the first of his weekly audiences with Prime Minister Liz Truss.

It happened today at Buckingham Palace pic.twitter.com/VibppWrT8C — Chris Ship (@chrisshipitv) October 12, 2022

Re Carlo Liz Truss, la strana accoglienza a Buckingham Palace

La premier britannica, come di consueto, è entrata nella stanza destinata agli incontri istituzionali all’interno della residenza reale facendo il classico inchino, segno di riverenza nei confronti del Re. Poi, mentre si accingeva a stingere la mano a Carlo III, lo ha salutato:

“Sua maestà, ben ritrovato”.

E lì è arrivata la risposta – alquanto goffa e quasi sconfortata – del Re Carlo III:

“Di nuovo qui. Santo cielo”.

Ovviamente non si trattava di una visita a sorpresa, ma di un incontro che entra a far parte della quotidianità settimanale della Casa reale britannica. Almeno una volta ogni sette giorni, infatti, il Re deve incontrare il capo del governo per ricevere aggiornamenti sulle varie situazioni in ballo. Sia a livello meramente politico che a livello sociale. Esattamente come sempre fatto dalla Regina Elisabetta, che incontrò per l’ultima volta Liz Truss due giorni prima della sua morte.

Ma il Re Carlo sembrava essere quasi sorpreso da questa dinamica e da questo incontro (già in calendario). Il secondo tra i due, dopo quello avvenuto a pochi giorni dalla morte della Regina. Ovviamente il monarca non voleva respingere il colloquio, ma certamente ha mostrato un modo di fare poco “regale” in quell’accoglienza.