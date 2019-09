Ranitidina, la lista dei farmaci ritirati perché forse cancerogeni

Sugli scaffali delle farmacie, ma anche nella catena di distribuzione dei farmaci, sarà impossibile trovare sciroppi,fiale e compresse che abbiano come principio attivo la “ranitidina” prodotti dall’indiana Saraca Laboratories ltd. Ben 195 i lotti ritirati in via precauzionale per la presenza, in alcuni di essi, di una impurezza tecnicamente chiamata Ndma (N-nitrosodimetilammina), già riscontrata l’annoscorso in alcuni farmaci contro l’ipertensione. Ora, in base a degli studi condotti sugli animali, la Iarc (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro per l’Oms) ha classificato la Ndma come una sostanza potenzialmente cancerogena per l’uomo. Libero oggi pubblica un’infografica che riporta i nomi dei farmaci conteneti ranitidina ritirati dal mercato o per i quali è stato disposto il divieto d’uso.

L’Aifa ha deciso anche il divieto di utilizzo di tuttii lotti commercializzati in Italia di medicinali con ranitidina, quindi di altre case farmaceutiche, in attesa che vengano analizzati.

