Cesare Battisti show

Niente! Il governo (minuscolo voluto) degli scappati di casa non riesce a non trasformare tutto quello che succede nel paese in occasione di becera propaganda elettorale alla ricerca di facili consensi ignoranti spesso contrapposta ma sempre in coppia. Perché questa premessa? Semplice. Cesare Battisti è e rimane un lestofante che copriva le sue rapine ammantandole di un alone politico ed ideale o nella migliore delle ipotesi un estremista pericoloso come tutti gli estremisti fanatici. È stato assicurato alle patrie galere? Bene! Ciò stabilito non c’è nulla di storico o di epico nella sua cattura. Non c’è nulla da festeggiare perché non c’è mai da festeggiare quando si ottiene un risultato che dovrebbe essere il minino sindacale per un paese civile. Non deve marcire in galera perché il carcere non è e non può essere un posto in cui si lasciano marcire le persone. Neanche i farabutti come lui (L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva- quella di Battisti è definitiva salvo la sua facoltà di richiedere la revisione del processo-Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Lo sostengo io? No! Lo sostiene la Costituzione della nostra Repubblica sulla quale i componenti di un governo giurano all’Art. 27 che al quarto comma dell’Art. 13 recita: “E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” – anche mostrarne lo scalpo quindi è incostituzionale!).

La funzione del carcere è quindi ben altra in un paese civile: rieducare il detenuto facendogli recuperare quella dignità umana che ha perso rendendosi autore dei suoi misfatti. Questo fa uno Stato civile. Non cerca vendette postume, ma rieduca pur punendo. Non c’è alcun motivo per muoverlo con aerei di stato ad hoc, per organizzare passerelle, conferenze stampa e dirette facebook. Non c’è adesso e non c’era prima ne in un paese civile ci sarà mai. Del resto non mi risulta che ciò sia stato mai fatto in precedenza per l’arresto di personaggi con un profilo criminale ben più rilevante di quello di Battisti. A maggior ragione non c’è alcuna ragione per la quale due pseudo ministri, per me Fake ministri- il minuscolo è assolutamente voluto per l’incarico governativo così come il maiuscolo per il Fake) vadano a riceverlo quasi fosse un ministro o una autorità di un paese estero. È solo un lestofante come tanti. Con l’aggravante che a questo tipo di lestofanti che definivano i loro processi come politici uno Stato serio non risponde e li processa li cattura se non già catturati e gli fa scontare la pena come delinquenti comuni proprio per non riconoscere loro alcuna dignità e rilevanza politica trasformandoli in martiri di una causa fanatica qualunque essa sia per altro vinta dalla Storia e dalla Storia coerente dell’intera comunità sociale. Tutto questo senza considerare che quando governi anche la forma è sostanza. L’art.498 del codice penale prescrive ad esempio: “Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario…, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.”



Può alla luce di ciò un Fake Ministro indossare una divisa di un corpo giudiziario o militare. Ovviamente no. Nemmeno per dire “Sono carabiniere tra i carabinieri” o “Sono poliziotto tra i poliziotti” o ancora “Sono vigile del fuoco tra i vigili del fuoco”. Stranamente non è mai il cialtrone Fake ministro Capitonno di cui parlo “Finanziere tra i finanzieri”. Vuoi ringraziare i corpi preposti dello Stato che sono riusciti ad assicurare alla galera un latitante? Non vai in aeroporto all’arrivo del catturato ma li convochi nel tuo ufficio e li ringrazi pubblicamente in quella sede perché tu in quel momento sei lo Stato. Vuoi manifestare vicinanza a quei corpi? Non indossi la loro divisa ma la rispetti rispettando la tua funzione pubblica indossando abiti consoni alla dignità del tuo ruolo sempre perché tu sei lo Stato. Punto! Infine non usi la cattura di uno strafottente latitante delinquente di mezza tacca (non del pericolosissimo padrino mafioso) come arma per raccattare consenso, fare propaganda o peggio come arma di distrazione di massa per non parlare dei problemi veri del paese e del fatto che sei criticamente in affanno rispetto a quanto avevi promesso di fare o a quanto dovresti fare semplicemente per il ruolo che ricopri compreso di una manovra finanziaria da riscrivere perché hai palesemente sbagliato i conti se il tuo ministro dell’Economia dice che stiamo andando in stagnazione, eufemismo per non dire che il Paese è in recessione.