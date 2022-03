“Presto sarà a casa”, il post di Chiara Ferragni sul compleanno della figlia e il papà Fedez

Lo aveva annunciato con una Instagram Stories: ieri era un giorno molto importante per lui. E oggi, come confermato nel corso delle scorse ore, è arrivata la conferma: Fedez è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano e si è sottoposto a un’operazione all’addome. Poche ore dopo la pubblicazione della notizia, anche la moglie Chiara Ferragni ha confermato l’assenza del marito pubblicando le immagini dei festeggiamenti anticipati del primo compleanno della secondogenita, la piccola Vittoria.

Fedez presto tornerà a casa, l’annuncio di Chiara Ferragni su Instagram

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”, ha scritto l’imprenditrice sul suo profilo Instagram (rendendolo visibile anche sulla bacheca social del rapper di Rozzano) allegando diverse foto della torta di compleanno. La secondogenita della coppia, infatti, compie proprio oggi il suo primo anno di vita. Ma proprio in vista del ricovero del papà, avvenuto nella giornata di ieri, i festeggiamenti in casa sono avvenuti domenica pomeriggio.

In attesa, dunque, di ulteriori comunicazioni dal rapper, dalla famiglia e dal personale medico, c’è grande attesa per il ritorno di Fedez a casa, abbracciando la sua famiglia, sua moglie, e i suoi due figli Leone e Vittoria. E quest’ultima ha festeggiato il suo compleanno in anticipo proprio per via dell’assenza programmata del padre per via di quella operazione chirurgica. Nel frattempo, tantissime persone hanno inviato messaggi di vicinanza al rapper, nella speranza che la sua ripresa sia rapida e repentina e che l’intervento a cui si è sottoposto in questi giorni al San Raffaele di Milano lo aiuti a risolvere quel problema di salute annunciato nei giorni scorsi tra le lacrime, sempre attraverso i suoi profili social.

(foto: da profilo Instagram di Chiara Ferragni)