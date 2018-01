La carica dei portaborse candidati nel M5S

Sono ovunque. Assistenti di parlamentari europei, collaboratori di gruppi in Parlamento o in Regione, membri a vario titolo dello staff. Promossi nelle liste del MoVimento 5 Stelle e contati oggi da Emanuele Lauria su Repubblica:

La Sicilia è un caso emblematico: gli unici due capilista che non appartengono alla schiera dei deputati uscenti sono Adriano Varrica e Antonio Lombardo. Il primo a più riprese assistente parlamentare a Bruxelles, il secondo già collaboratore di una deputata grillina dell’Ars. Entrambi molto vicini all’eurodeputato Ignazio Corrao, uno dei big in Sicilia di 5Stelle, scelto da Di Maio come coordinatore dei venti referenti regionali per la formazione delle liste.

«Varrica e Lombardo? Garantisco io, saranno ottimi deputati – dice Corrao – Hanno lavorato con me sul territorio però il posto se lo sono guadagnati da soli…». Non è che dall’altro capo dello Stivale, in Piemonte, i criteri siano diversi: capolista, nel collegio 2/02 della Camera, ecco Jessica Costanzo, collaboratrice del gruppo di M5S in Regione, seguita da Luca Carabetta, portaborse del deputato uscente Ivan della Valle (che non si ricandida). E al Senato, però fra le riserve, compare Raffaella Violino, altra attivista messa sotto contratto dai 5Stelle a Palazzo Lascaris.