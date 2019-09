Banca Popolare di Bari, una fusione per sfruttare i crediti fiscali

MF scrive oggi che Banca Popolare di Bari potrebbe annunciare una fusione entro l’anno e tra gli istituti nel mirino ci sarebbe la Popolare Vesuviana di Napoli. L’obiettivo è di chiudere la partita entro il 31 dicembre per beneficiare dei crediti fiscali messi a disposizione dal precedente governo.

Le misure sulle imposte differite contenute nel decreto Crescita consentirebbero infatti la trasformazione delle Dta (attività fiscali differite) in credito d’imposta fino a 500 milioni nel caso in cui una banca del Sud si aggreghi con un altro istituto. Parallelamente la banca starebbe definendo il processo di turnaround. Il primo passaggio potrebbe essere la cessione di gran parte dei crediti deteriorati rimasti in portafoglio.

Il nodo resta ovviamente quello del prezzo che però potrebbe essere risolto coinvolgendo soggetti con un rendimento atteso meno alto rispetto ai fondi di investimenti. Una descrizione che si adatta perfettamente alla Sga, un soggetto ormai sempre più attivo nel settore del credito deteriorato.