Il poliziotto che dice “Zingaro di m…” a Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ed ex Lazio e Inter, è stato insultato da un uomo in divisa mentre andava a vedere la finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta: «Tifosi della Lazio? Io sono stato insultato da un poliziotto! È già brutto sentire certe cose negli stadi, ma non accetto che a dirmelo sia uno in divisa che deve far rispettare l’ordine. Ci hanno fermato dopo Ponte Milvio, perché c’erano stati degli incidenti. Ho mostrato il pass per il parcheggio e chiesto come avrei potuto raggiungerlo. Era con il casco e il manganello, mi ha invitato in malo modo ad andarmene. Ho risposto ma, dopo essere ripartito, ho sentito: “Zingaro di m…”. Sono uscito dalla macchina ma lui è corso via e i suoi colleghi mi hanno trattenuto».

Non è la prima volta che accade, anche negli stadi italiani, ma fa impressione che a insultarlo nell’occasione sia stato un poliziotto. La Questura sta visionando le immagini delle telecamere puntate su quel tratto di Lungotevere Diaz, dove peraltro sono scoppiati i tafferugli, per ricostruire cosa sia accaduto. La moglie del tecnico, Arianna Rapaccioni, sui social si è invece sbilanciata: «Probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti», ha scritto. Immediata la replica del comando generale della polizia municipale che pur esprimendo «sdegno e dispiacere per l’accaduto», sottolinea come il post «prima dei dovuti accertamenti, è un fatto grave che rischia di alimentare ulteriore odio nei confronti di chi indossa la divisa».

